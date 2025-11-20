 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 823,94
+2,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales signe un accord de recherche pour le trafic aérien à Dubaï
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 07:25

A l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, Thales fait part de la signature d'un accord de recherche collaborative avec Dubai Air Navigation Services et Emirates Airline pour améliorer l'efficacité des vols grâce à des solutions innovantes.

'Cette initiative vise à aider les contrôleurs aériens et les compagnies aériennes à diminuer considérablement la consommation de carburant et à améliorer la ponctualité des vols', précise le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.

Ce partenariat de recherche a pour objectif de faire progresser les opérations en s'appuyant sur une solution numérique alimentée par l'IA, avec laquelle il sera possible de réduire jusqu'à 40% des circuits d'attente des arrivées à l'aéroport de Dubaï.

'Ce nouveau système prédira l'encombrement de l'espace aérien des Emirats Arabes Unis, et générera des recommandations proactives de modification des plans de vols chaque fois que cela sera approprié afin de réduire les circuits d'attente', explique Thales.

Valeurs associées

THALES
232,900 EUR Euronext Paris -2,47%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue en hausse, Nvidia apaise les craintes d'une bulle de l'IA
    information fournie par Reuters 20.11.2025 07:49 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, les résultats du géant américain Nvidia ayant, du moins pour l'instant, apaisé les craintes des investisseurs quant à une bulle autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • Le logo de Valeo
    Valeo vise jusqu'à 7% de marge opérationnelle en 2028
    information fournie par Reuters 20.11.2025 07:42 

    Valeo a annoncé jeudi viser une hausse de sa marge opérationnelle à 6-7% et une croissance de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028 dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate". L'équipementier automobile, numéro 1 mondial des aides ... Lire la suite

  • Des voitures et des camions font la queue à l'entrée de l'Eurotunnel
    Getlink-Eurotunnel conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en GB
    information fournie par Reuters 20.11.2025 07:39 

    Getlink a annoncé jeudi qu'Eurotunnel conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en Grande-Bretagne, qu'il qualifie d'"injustifiée", et prévenu de l'impact financier de ces mesures sur son exercice 2026. En 2025, la charge afférente aux "Business Rates" ... Lire la suite

  • INTERPARFUMS SA : Baissier mais survendu
    INTERPARFUMS SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 20.11.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank