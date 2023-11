Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: signe un accord avec Tübitak Uzay information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 14:45









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l'Institut turc de recherche en technologies spatiales Tübitak Uzay, portant sur la fourniture du transpondeur de communication qui équipera AYAP-1, la première mission lunaire turque.



Dans le cadre du Programme de recherche lunaire AYAP, partie intégrante du Programme spatial national dirigé par l'Agence spatiale turque, Tübitak Uzay assurera la conception, le développement, l'intégration, les tests, le lancement et les opérations du vaisseau spatial AYAP-1.



Thales Alenia Space fournira le transpondeur en bande S du sous-système de télémesure, tracking et contrôle (TT&C) du vaisseau AYAP-1.





