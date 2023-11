Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: signe un accord avec Hassan Allam Construction information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Thales et Hassan Allam Construction annoncent la signature d'un accord de coopération pour le développement de plateformes numériques en Egypte et dans la région du Moyen Orient. L'accord a été conclu dans le cadre du salon Milipol 2023.



' Basées sur les technologies du big data et de l'IA, ces plateformes contribueront à rendre les villes plus sûres et plus intelligentes ' indique le groupe.



Hassan Allam Construction, à la tête d'un groupe spécialisé dans le développement de grands projets d'ingénierie, et Thales, à l'origine d'un système de supervision nouvelle génération, entendent accroître leur coopération dans la région en jouant la carte de la complémentarité industrielle.



' Cet accord durable permettra, dans sa concrétisation, de contribuer à une sécurité renforcée dans la région, grâce à l'innovation qu'apportent des produits, solutions et services parmi les plus avancés du marché. ' Makrem Dridi, Vice-Président en charge de la Sécurité globale chez Thales.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.93%