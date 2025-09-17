information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 09:04

Thales signe deux contrats avec la compagnie aérienne Indigo

Thales SA TCFP.PA :

* SIGNE DEUX CONTRATS STRATÉGIQUES AVEC INDIGO, LA PLUS GRANDE COMPAGNIE AÉRIENNE INDIENNE

* MAINTENANCE AVIONIQUE PENDANT 11 ANS POUR PLUS DE 1.200 APPAREILS ET DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME ELECTRONIC FLIGHT BAG SUR LA FLOTTE PENDANT 5 ANS

(Rédaction de Gdansk)