Thales signe deux contrats avec la compagnie aérienne Indigo
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 09:04

Thales SA TCFP.PA :

* SIGNE DEUX CONTRATS STRATÉGIQUES AVEC INDIGO, LA PLUS GRANDE COMPAGNIE AÉRIENNE INDIENNE

* MAINTENANCE AVIONIQUE PENDANT 11 ANS POUR PLUS DE 1.200 APPAREILS ET DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME ELECTRONIC FLIGHT BAG SUR LA FLOTTE PENDANT 5 ANS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

THALES
260,0000 EUR Euronext Paris +0,89%
