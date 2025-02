Thales: série de nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que son conseil d'administration, réuni le 4 février 2025, a coopté Valérie Guillemet, Directrice des Ressources Humaines de Dassault Aviation, en tant qu'administratrice.



Elle remplace Charles Edelstenne, qui a mis fin à son mandat le 9 janvier 2025, et exercera son mandat jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2025.



Eric Trappier succède par ailleurs à Charles Edelstenne au Comité Stratégique & RSE, tandis que Valérie Guillemet prend sa place au Comité de la gouvernance et des rémunérations.



Enfin, Anne-Marie Hunot-Schmit est renouvelée dans son rôle d'administratrice représentant les salariés tandis que Stéphane Jubault succède à Nadine Relier-David pour un mandat de 4 ans à compter du 9 décembre 2024.





Valeurs associées THALES 159,25 EUR Euronext Paris -0,41%