Thales: sélectionné par NCC Bank au Bangladesh

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi que la National Credit and Commerce Bank (NCC) du Bangladesh avait déployé l'une de ses solutions de protection des données.



Le groupe français indique que l'adoption de ses modules matériels de sécurité (HSM) va permettre à l'établissement bangladais de répondre aux exigences complexes de la plateforme de transactions numériques 'IDTP' - également connue sous le nom de 'Binimoy' - lancée l'an dernier par le gouvernement du pays.



Ce système vise à favoriser le transfert de fonds entre des comptes bancaires, des services financiers mobiles et des fournisseurs de systèmes de paiement en temps réel et à moindre coût.



Ce projet, qui relie particuliers, commerçants, spécialistes du paiement, portefeuilles électroniques et banques, a été développé en vue de soutenir l'objectif du gouvernement d'une société 'sans cash'.



Cette plateforme reposant sur des clés cryptographiques pour garantir la confidentialité des transactions, NCC Bank a choisi Thales pour gérer ses fonctionnalités.





