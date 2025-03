Thales: satellite militaire déployé avec succès par Ariane 6 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - Thales indique que la satellite d'observation militaire CSO-3 a été lancé avec succès par Arianespace à bord d'une fusée Ariane 6 depuis la Guyane française.



Emportant à son bord un instrument optique de très haute résolution réalisé par Thales Alenia Space, co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), le satellite a été développé pour le compte de la Direction générale de l'armement (DGA) au profit du Commandement de l'Espace de l'armée de l'Air et de l'Espace.



L'instrument optique de pointe offrira 'une résolution exceptionnelle permettant une observation détaillée de la surface terrestre', souligne Thales.





