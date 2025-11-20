Thales s'associe à TII d'Abou Dhabi pour de la recherche
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 08:00
L'accord établit un cadre à long terme pour une R&D commune favorisant innovation et applications concrètes, afin d'accélérer le développement et le déploiement de nouvelles technologies dans des domaines où ils disposent d'expertises complémentaires.
Il abordera ainsi le développement de technologies de détection ultraprécises (gravimétrie, magnétométrie et navigation) en utilisant les principes de la physique quantique, mais aussi la robotique multidomaine et la mobilité autonome (air, terre, mer et espace).
L'accord portera aussi sur de la R&D conjointe sur les systèmes laser à haute énergie, le contrôle avancé des faisceaux et les sources d'énergie compactes et évolutives pour les futures applications de rayonnement d'énergie et de défense.
Valeurs associées
|235,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,94%
A lire aussi
-
Invité sur le plateau de LCI dans le cadre d'une longue interview, Patrick Pouyanné a évoqué la question de la taxation des hauts revenus, mettant en garde sur des surtaxes pouvant dissuader les entrepreneurs d'investir dans le pays. "Je considère que je paie déjà ... Lire la suite
-
Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont très attendus jeudi à Marseille, dans un contexte où la lutte contre le narcobanditisme "est loin d'être gagnée". Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ex-préfet de ... Lire la suite
-
Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer