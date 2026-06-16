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Thales s'allie à Aura Aéro pour développer un drone français
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 15:10

Thales fait part d'une collaboration avec Aura Aéro dans le cadre d'un projet de drone français soutenu par le ministère des Armées et la DGA. Cette collaboration a pour objectif de développer une solution de drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) susceptible de remplir des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pour les forces françaises.

Aura Aéro, à travers sa filiale de défense Aura M, a officialisé son entrée sur le marché avec Enbata, son drone MALE souverain, multimissions et à coûts maîtrisés. L'appareil conjugue des commandes de vol électriques et une architecture ouverte, conçue pour accueillir une large gamme de charges utiles.

Le radar aéroporté AirMaster C de Thales a été sélectionné pour équiper ce drone. Développé en France, ce radar de dernière génération intègre une architecture AESA compacte, couplée à des fonctions d'IA embarquée. Cette technologie avancée permet une classification précise et autonome des cibles, facilitant la sélection des objets d'intérêt et réduisant les flux de données transmis au sol.

L'association des capteurs radar AirMaster C et des solutions de guerre électronique de Thales embarquées sur Enbata permettra au drone MALE de couvrir un large spectre d'opérations militaires. Le premier vol du drone est prévu en 2026, un jalon clé avant une première intégration au sein des équipements de Thales dès 2026-2027.

"Avec ce partenariat, Thales démontre une nouvelle fois sa capacité à équiper des drones avec des solutions de guerre électronique et radar de dernière génération entièrement développées en France, dont les capacités sont accrues grâce à l'Intelligence Artificielle", commente Marie Gayrel, vice-présidente en charge des activités Intelligence Surveillance et Reconnaissance chez Thales.

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