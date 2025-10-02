Thalès : retrace son record des 273,5E du 28 mai au 6 juin dernier
Malgré un P/E inédit de 28, les acheteurs apparaissent surmotivés par les risques de conflit -éventuellement nucléaire si l'OTAN s'implique- avec la Russie : partant d'un dernier mouvement de consolidation entre 273 et 220E, Thalès pourrait à la hausse fuser vers 325E, si rien d'apocalyptique ne se produit ces prochains mois.
