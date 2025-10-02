 Aller au contenu principal
Thalès : retrace son record des 273,5E du 28 mai au 6 juin dernier
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:34

Au bout d'une série de 9 séances de hausse consécutives, Thalès retrace son record absolu des 273,5E du 28 mai au 6 juin dernier.
Malgré un P/E inédit de 28, les acheteurs apparaissent surmotivés par les risques de conflit -éventuellement nucléaire si l'OTAN s'implique- avec la Russie : partant d'un dernier mouvement de consolidation entre 273 et 220E, Thalès pourrait à la hausse fuser vers 325E, si rien d'apocalyptique ne se produit ces prochains mois.

