Thales retenu pour équiper le Danemark d'un système sol-air de nouvelle génération
L'équipementier français explique avoir été retenu afin de fournir la technologie SAMP/T NG, un système sol-air mobile de nouvelle génération conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques, des avions et des drones à moyenne portée.
Ce choix va par ailleurs permettre au Danemark d'assurer l'interopérabilité de son matériel avec les forces armées européennes et de l'OTAN en raison de l'architecture ouverte imaginée pour le système, explique le groupe dans un communiqué.
Dans une note de recherche publiée ce matin, les analystes d'Oddo BHF indiquent que le système de défense aérienne SAMP/T NG est vu comme le prochain produit phare de Thales, estimant que le contrat remporté auprès du Danemark, son premier client non domestique, peut être perçu comme une 'première percée clef', sachant que Thales ne voit pas d'obstacle capacitaire à une montée en cadence rapide.
Le programme SAMP/T NG est emmené par Eurosam, la co-entreprise entre Thales et le fabricant d'armes MBDA, qui est le maître d'oeuvre de l'ensemble du projet.
En Bourse, l'action Thales se repliait de 0,1% mardi matin, victime d'une légère consolidation après une séquence de sept hausses consécutives qui lui a permis de bondir de 18%, valorisant le groupe à 53,8 milliards d'euros.
