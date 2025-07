Thales: retenu par l'Italie pour un module d'habitat lunaire information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 14:26









(Zonebourse.com) - Thales Alenia Space, la société conjointe entre Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%), a annoncé vendredi la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale italienne (ASI) en vue de construire un avant-poste habité sur la Lune.



L'entité a été sélectionnée afin de réaliser la phase de conception préliminaire du module d'habitat lunaire pressurisé MPH (Multi-Purpose Habitation module), qui porte notamment sur le développement de technologies critiques.



Ce module, dont le lancement est prévu en 2033 depuis le Centre spatial Kennedy (KSC) de la NASA, sera le tout premier système d'habitation lunaire dédié, issu des accords de coopération bilatérale conclus entre les agences spatiales américaine et italienne dans le cadre du programme lunaire Artemis.



Le MPH doit héberger les astronautes au cours de leurs missions sur la Lune, facilitant leurs opérations sur place, avec l'objectif de permettre la réalisation d'expériences de recherche scientifique en présence ou non d'astronautes. Celui-ci pourra même se déplacer à la surface.



Conçu pour une durée de vie nominale en service de 10 ans, le MPH servira d'habitat de surface permanent, à même de fonctionner avec d'autres éléments de l'architecture Artemis.





