Thales : repli des prises de commandes et hausse de la rentabilité

(AOF) - Thales (-2,54% à 239,15 euros) enregistre un des plus forts replis au sein de l'indice CAC 40 malgré des résultats globalement satisfaisants au premier semestre 2025 et le relèvement de ses objectifs de ventes. L’action du groupe de défense gagne encore plus de 70% depuis le 1er janvier, devancée seulement au sein du CAC 40 par Société Générale. Toutefois, sur ce semestre, sur le plan commercial, Thales a annoncé que les nouvelles commandes ont baissé de 4% par rapport au premier semestre 2024 (-4% également en données comparables) pour s’établir à 10,35 milliards d'euros.

Ce léger repli s'explique par une base de comparaison élevée. Précisément, trois contrats d'une valeur unitaire supérieure à 500 millions d'euros avaient été signés au premier semestre 2024 contre un seul au premier semestre 2025.

La dynamique commerciale n'en reste pas moins très positive et le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2025 atteint 50 milliards d'euros, affichant une hausse de 7% par rapport au premier semestre 2024.

" Les prises de commandes continuent d'enregistrer une solide dynamique, dans un contexte favorable pour la grande majorité de nos activités. Elles seront à nouveau supérieures au chiffre d'affaires en 2025, offrant une visibilité exceptionnelle pour les prochaines années " s'est félicité Patrice Caine, président-directeur général de Thales.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 8,1% en organique à 10,265 milliards d'euros, grâce aux bonnes performances des activités Avionique et Défense. L'Ebit ajusté a connu une croissance de 13,9%, à 1,248 milliard d'euros, faisant ressortir une marge de 12,2%, en amélioration organique de 50 points de base.

Le bénéfice net ajusté part du groupe s'est élevé à 877 millions d'euros, soit une hausse de 1%. Il intègre une contribution additionnelle temporaire à l'impôt sur les sociétés en France de 60 millions d'euros. Sans compter cet impact exceptionnel, la croissance du résultat net ajusté part du groupe est de 8%.

Objectif de revenus revu en hausse

Face à ces bonnes performances, Thales a rehaussé son objectif annuel de croissance organique des ventes. Elle devrait se situer entre 6 et 7%, soit un chiffre d'affaires compris 21,8 à 22 milliards d'euros contre une fourchette précédente entre 5 et 6%. Ses autres objectifs restent inchangés : marge d'Ebit entre 12,2 et 12,4% et ratio de book-to-bill inchangé et supérieur à 1.

" La révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires organique pour l'ensemble de l'année est, selon nous, positive, grâce aux bonnes performances continues des divisions Avionique et Défense ", explique Berenberg.

" Ces deux segments d'activité ont compensé la performance plus faible de l'activité Cyber & Digital, notamment la détérioration séquentielle de la croissance organique de Cyber à -7% au deuxième trimestre (premier trimestre : +0,2 %), qui était inférieure à nos attentes ", poursuit le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53 %, de l’aérospatial pour 27 % (dont 14 % tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20 % ;

-Présence internationale, à 24 % pour la France, 29 % pour les autres pays d’Europe, 14 % en Asie, 12 % en Amérique du Nord et 9 % au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20 % des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59%) et l’Etat français (26,60%) devant les salariés (3,18% et 3,98%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- sécurisation de la logistique avec constitution volontaire de stocks sur les composants clés,

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux,

- fusion des équipes commerciales en charge des produits (80 % des revenus),

- poursuite d’acquisitions ciblées,, extension des capacités industrielles et renforcement des effectifs en Inde et Roumanie,

- innovation financée fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI

- lancement de cortAIx, visant l’accroissement des capacités en Intelligence Artificielle et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Mds€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires, et anticipation par la société d’une croissance de 6-7 % des revenus de l’activité défense jusqu’en 2028 ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette ramenée à 3 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux.

Défis

- Acccélération depuis mars de la valorisation boursière à ses plus hauts historiques;

- Attente de décisions stratégiques dans les activités de services les moins rentables ;

- Enquête internationale en cours sur des suspicions de corruption et trafic d’influence ;

- Opportunité d’un cessez-le-feu en Ukraine (1 % du chiffre d’affaires) pour la cyber et les radars ;

- Après un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 12,2 %, objectifs 2025 confirmés : prises de commandes supérieures aux ventes, attendues en hausse de 5 à 6 % et relèvement de la marge opérationnelle à 12,2-12,4 % ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte (40 % de distribution du résultat).