Thales : repart à l'assaut des 248E information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance marque par une volatilité intraday intense (252 au plus haut et +13,5% de hausse, 220E au plus bas soit -1%), Thales repart à l'assaut des 250E.

A 248E, le titre Thales égalait la plus forte hausse de son histoire d'une seule traite, après le rallye de +85% de février/avril 2022 entre 70 et 131E.

Une duplication de ce scénario était acquise dès l'ouverture mardi matin : l'objectif a même été dépassé de 3% (134/252E, soit +88%)





Valeurs associées THALES 238,70 EUR Euronext Paris +4,69%