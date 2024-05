Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: renouvelle sa convention avec la réserve militaire information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Thales annonce le renouvellement de sa convention de soutien à la réserve militaire, réaffirmant ainsi son engagement envers la réserve militaire française et les forces armées en général, ayant multiplié par six le nombre de collaborateurs réservistes depuis 2006.



Thales soutient activement ses salariés réservistes, leur offrant 20 jours de disponibilité avec maintien de salaire et 10 jours supplémentaires en cas d'opération de renfort de la sécurité.



Ce soutien facilite la disponibilité et la réactivité des réservistes, répondant ainsi aux objectifs de la Loi de programmation militaire 2024-2030, visant à doubler les effectifs de la réserve.







