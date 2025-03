Thales: renforce ses activités en cybersécurité souveraine information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 14:28









(CercleFinance.com) Thales annonce le renforcement de ses activités de cybersécurité souveraine via l'ouverture d'un nouveau centre dédié, à Rennes.



Implanté au coeur de l'écosystème cyber breton, ce site devrait accueillir, à terme, quelque 200 experts, à proximité de l'ANSSI, et viendra ainsi renforcer les équipes de cybersécurité actuellement basées à La Ruche.



Thales répond ainsi à la montée en puissance des menaces cyber et des conflits hybrides ainsi qu'aux besoins croissants des Armées en matière de sécurisation des systèmes d'information critiques.



'Cet investissement stratégique témoigne de notre volonté d'innover en permanence pour protéger au mieux les infrastructures critiques et accompagner les forces armées face à des menaces cyber de plus en plus sophistiquées', a commenté Christophe Salomon, directeur général adjoint, Systèmes d'Information et Communication Sécurisés, Thales.







