Thales remporte un contrat lié à la gestion du trafic des drones à Singapour

Le groupe français fournira à l'Autorité de l'aviation civile de Singapour une solution de gestion du trafic aérien des drones destinée à accompagner l'essor de l'écosystème local.

Thales annonce avoir remporté, aux côtés du fournisseur singapourien Deeeplabs, un contrat attribué par l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) pour déployer un système de gestion du trafic des aéronefs sans pilote (UTM, pour Unmanned Aircraft Systems Traffic Management). La solution reposera sur la plateforme TopSky - AstraUTM.

Le système doit permettre l'intégration sécurisée des drones dans l'espace aérien singapourien via un portail unique intégrant l'enregistrement des opérateurs, la planification et l'autorisation numériques des vols ainsi que le suivi en temps réel des opérations.

Cette plateforme vise à améliorer les délais de traitement réglementaire et la coordination des vols, tout en soutenant la croissance des usages dans des secteurs comme la logistique, l'inspection d'infrastructures, les opérations maritimes, les interventions d'urgence et la mobilité urbaine.

Le projet sera mené dans le cadre d'un consortium avec Deeeplabs, chargé du soutien au déploiement et des services opérationnels. Ce contrat renforce la position de Thales dans les solutions de gestion du trafic aérien des drones, après l'intégration d'AstraUTM à son portefeuille en 2024.

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