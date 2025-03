Thales remporte un contrat de dix ans auprès de l'armée française

(AOF) - Thales s'est vu notifier par la Structure Intégrée du Maintien en Condition Opérationnelle des Matériels Terrestres (SIMMT), le contrat "Absolu" (Adaptation de Bout en bout du Soutien Opérationnel et de la Logistique Uniformisée des systèmes terrestres Thales). " Ce contrat unique d'une durée de dix ans vise à rassembler à terme près d'une trentaine de contrats de soutien des matériels terrestres au profit des forces (Armée de Terre, Armée de l'Air et de l'Espace et la Marine nationale) " précise le groupe de défense.

Il ajoute que ce contrat clé répond aux enjeux de préparation aux conflits de haute intensité, tout en contribuant à une gestion vertueuse des ressources.

"Absolu" vise à mutualiser le pilotage des projets de soutien de réduire les délais de réparation pour accélérer la disponibilité des matériels et de développer le recours à l'économie circulaire grâce au réemploi de composants et de matières premières.

Thales s'engage également à doubler la capacité de gestion des flux de matériels en cas de conflit de haute intensité.

