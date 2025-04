Thalès : pullback sous les 245E, surveiller 238E information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - Thalès subit un pullback sous les 245E mais la tendance haussière reste protégée par un bon support qui gravite vers 237,5/238E, voir un second situé à 227,8E qui correspond au 'fixing' d'ouverture du 7 avril.





