Thales: protocole d'accord avec Edge aux Emirats

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord avec le conglomérat technologique émirati Edge en vue de renforcer leur coopération dans les systèmes électro-optiques.



Aux termes du partenariat, les deux groupes examineront la mise en place aux Emirats arabes unis (EAU) de capacités de maintenance dédiées à différents systèmes optroniques avancés de Thales actuellement opérationnels dans les forces armées émiraties.



Les domaines de la collaboration doivent porter sur la maintenance de caméras thermiques portables, le support des viseurs jour/nuit et l'entretien des caméras électro-optiques pour véhicules blindés.



Ce protocole d'accord a été signé à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace qui se tient actuellement au Bourget.





