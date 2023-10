Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: projet de jumeau numérique pour inondations information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales et Leonardo, annonce diriger au Luxembourg une initiative visant à valider un concept de jumeau numérique de prédiction d'inondation, projet financé par le Luxembourg via un contrat de l'Agence spatiale européenne.



Le Centre d'excellence numérique de Thales Alenia Space au Luxembourg et ses partenaires entendent démontrer les avantages d'un jumeau numérique de la Terre pour mieux prévoir et estimer l'impact des inondations, et prendre les mesures préventives qui s'imposent.



Des jumeaux numériques sont en développement pour permettre à une grande variété d'utilisateurs d'étudier les effets du changement climatique sur les différentes composantes du système terrestre, et d'évaluer les stratégies possibles d'adaptation et d'atténuation.





