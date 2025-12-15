Thales présente un nouveau sonar pour le Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 09:52
S'appuyant sur la technologie du Sonar 2076 et développé en 10 mois, il comprend des capacités de déploiement modulaire et de détection basées sur l'IA. Il peut être intégré sur des plateformes navales de tout type, y compris des drones navals.
Le sonar 76Nano pourra détecter les sous-marins, cartographier les fonds marins, effectuer la collecte de données acoustiques et opérationnelles des menaces, et envoyer des messages sous l'eau avec un faible risque d'être détecté.
S'inscrivant dans ambitions du gouvernement britannique de renforcer la sécurité nationale, il permettra aussi de renforcer la capacité industrielle du Royaume-Uni, ainsi que? ses exportations et sa création d'emplois.
Valeurs associées
|230,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
A lire aussi
-
C'est un "coup d'arrêt dans leur éducation": des parents inquiets et choqués dénonçaient lundi l'incendie vraisemblablement criminel qui rend impraticable le collège de leur enfants, dans un quartier sensible de Dijon. Une dizaine d'entre eux se sont réunis dans ... Lire la suite
-
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a ouvert la porte lundi à une éventuelle évolution de la procédure en vigueur pour gérer la dermatose nodulaire contagieuse, vivement critiquée par une partie des agriculteurs, tout en défendant sa politique sanitaire. ... Lire la suite
-
Le procès du narcotrafiquant présumé Abdelkader Bouguettaia, jugé pour des importations de cocaïne de grande ampleur en France, s'est ouvert lundi à Lille, plusieurs années après ses condamnations, en son absence, à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Lunettes ... Lire la suite
-
"Il faut des preuves": Après le rouleau compresseur de l'accusation, qui a requis la perpétuité contre Frédéric Péchier, la défense de l'anesthésiste de Besançon est entrée en scène lundi avec une plaidoirie destinée à instiller le doute et arracher l'acquittement. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer