Thales, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 7 janvier 2026 -

(AOF) - Thales (+ 4,84% à 259,90 euros)

Le groupe de défense est bien orienté ce mercredi dans un contexte de tensions géopolitiques. Par ailleurs, Covivio indique avoir signé avec des fonds gérés par Blue Owl Capital, gérant d'actifs alternatifs américain, un accord afin de constituer une joint-venture visant à racheter les sites de Thales, actuellement détenus par Covivio à Vélizy-Meudon.

Points clés

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53%, de l’aérospatial pour 27% (dont 14% tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20% ;

-Présence internationale, à 24% pour la France, 29% pour les autres pays d’Europe, 14% en Asie, 12% en Amérique du Nord et 9% au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20% des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59% et 29,93% des droits de vote) et l’Etat français (26,60% et 36,37%) devant les salariés (2,93% et 3,75%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- fusion des équipes commerciales en charge des produits (80% des revenus),

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux,

- accélération de la croissance : acquisitions ciblées, extension des capacités industrielles, renforcement des effectifs en Inde et Roumanie et partenariats (Kongsberg ou Joint Stock),

- sécurisation de la logistique et travail sur le fonds de roulement via l’optimisation des stocks et du profil de paiement des clients,

- désendettement avec objectif d’un effet de levier inférieur à 0,5 à fin 2026,

- innovation fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories, et focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI, cortAIx et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Mds€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires, et anticipation par la société d’une croissance de 6-7 % des revenus de l’activité défense jusqu’en 2028 ;

- Situation financière maîtrisée avec, à fin juin, une dette ramenée à 3,4 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre opérationnel redevenu positif à 499 M€.

Défis

- Attente de décisions stratégiques dans les activités de services les moins rentables ;

- Retour à la croissance attendu au 2nd semestre pour l’activité Cyber, en fin de restructuration;

- Opportunité d’un cessez-le-feu en Ukraine (1 % du chiffre d’affaires) pour la cyber et les radars ;

- Après un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 8,1% et un résultat net en gain de 1%, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, objectifs 2025 relevés : carnet de commandes supérieur aux ventes, attendues en hausse de 6 à 7% et montée de la marge opérationnelle à 12,2-12,4% ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte et politique de distribution de 40% du résultat.