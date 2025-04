Thales, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mercredi 23 avril 2025

(AOF) - Thales (-0,83 % à 250,80 euros)

Thales a enchaîné un quatrième repli consécutif, sous le coup de prises de bénéfices. Le titre du groupe de hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l'Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital signe toutefois la plus forte hausse du CAC 40 depuis le début de l'année avec un gain de près de 80 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53%, de l’aérospatial pour 27% (dont 14% tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20% ;

-Présence internationale, à 24% pour la France, 29% pour les autres pays d’Europe, 14% en Asie, 12% en Amérique du Nord et 9% au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20 % des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59%) et l’Etat français (26,60 %) devant les salariés (3,18% et 3,98%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- sécurisation de la logistique avec constitution volontaire de stocks sur les composants clés,

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux

- poursuite d’acquisitions ciblées,, extension des capacités industrielles et renforcement des effectifs en Inde et Roumanie,

- innovation financée fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI lancement de cortAIx, visant l’accroissement des capacités en Intelligence Artificielle et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- objectif 2030 de réduction de 50%, vs 2018 des émissions directes dépassé dès 2024,

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Md€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette ramenée à 3 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux .

=/ Défis /=

- Valorisation boursière à ses plus hauts historiques (+ 80% en un mois) ;

- Enquête internationale en cours sur des suspicions de corruption et trafic d’influence ;

- Objectifs 2025 : prises de commandes supérieures aux ventes, attendues en hausse de 5 à 6 % et relèvement de la marge opérationnelle entre 12,2 à 12,4 % ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte avec politique de distribution de 40% du résultat.