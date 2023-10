Thales: partenariat renforcé avec l'armée des Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 15:38

(CercleFinance.com) - Thales et les forces aériennes royales néerlandaises (RNLAF) renforcent leur partenariat avec la fourniture aux Pays-Bas d'un programme d'extension de la durée de vie des systèmes (SLEP) dont vont bénéficier 13 dispositifs ILS (un système d'atterrissage aux instruments qui garantit la précision de l'approche et la sécurité de l'atterrissage) et DME (un système qui guide des aéronefs en route et en approche).



Ce programme de modernisation complet permettra d'accroître la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des systèmes ILS/DME, garantissant ainsi la précision d'atterrissage des aéronefs militaires et civils même avec des conditions météorologiques défavorables, et en conformité avec les exigences sécuritaires de l'OTAN.



La durée de vie des 13 systèmes ILS/DME concernés sera étendue au moins jusqu'à 2035, en remplaçant les composants ILS et DME susceptibles d'impacter le bon fonctionnement des systèmes en raison de leur âge.



Thales fournira également des services de maintenance opérationnelle et de support pour assurer un niveau de disponibilité maximal au cours des 12 prochaines années.