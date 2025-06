Thales: partenariat pour un drone 'MALE' français information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Thales annonce que sera développée, dans le cadre d'un partenariat avec Turgis Gaillard, une solution 100 % française de drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) pour des missions dites 'ISR', pour Intelligence, Surveillance et Reconnaissance.



Le drone AAROK, conçu par Turgis Gaillard, sera équipé du radar AirMaster S de Thales, un radar AESA multirôle éprouvé au combat et intégralement développé en France.



Cette coopération vise à proposer une solution capable de répondre aux exigences des conflits de haute intensité et de surveillance maritime.



Le radar AirMaster S a été sélectionné pour ses performances opérationnelles, notamment démontrées sur les avions ATL2, et sa compatibilité avec les drones MALE.



Fanny Turgis et Patrick Gaillard, dirigeants de Turgis Gaillard, considèrent que cette collaboration représente une avancée vers l'autonomie stratégique de l'industrie française.





