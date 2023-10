Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: partenariat avec Space Solar pour l'énergie solaire information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir conclu un partenariat avec Space Solar afin de poursuivre leur collaboration autour du premier système commercial de production d'énergie solaire en orbite.



Ils coopèrent depuis six mois dans le cadre du programme NZIP (Net Zero Innovation Programme) du gouvernement britannique, afin d'élaborer le concept et d'évaluer les architectures opérationnelles possibles du futur système CASSIOPeiA de Space Solar.



CASSIOPeiA (Constant Aperture Solid-State Integrated Orbital Phased Array) est un nouveau format d'antenne hyperfréquence potentiellement adapté, entre autres applications, au transfert sans fil d'énergie de l'espace à la Terre.





