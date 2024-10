Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: partenariat avec Adani Airport en Inde information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Thales annonce un partenariat stratégique avec Adani Airport Holdings Limited (AAHL), le plus grand opérateur aéroportuaire privé en Inde, pour 'révolutionner ses opérations aéroportuaires internationales et l'expérience passager à travers le pays'.



Dans ce cadre, il a déployé dès le début 2024 sa solution Fly to Gate dans sept des aéroports gérés par AAHL en Inde (Mumbai, Ahmedabad, Guwahati, Jaipur, Lucknow, Mangaluru et Thiruvananthapuram), simplifiant et améliorant ainsi le parcours de millions de voyageurs.



AAHL a ensuite attribué à Thales un contrat supplémentaire pour déployer dans tous ses aéroports un centre de contrôle des opérations aéroportuaires innovant, afin d'optimiser la gestion globale des aéroports et d'améliorer l'expérience des passagers en toute sécurité.





