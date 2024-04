Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: partenaire du projet AMAF au Québec information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Thales fait part d'un partenariat avec TXT, l'Université Laval et le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) pour le projet Autonomie des Mobilités Aériennes du Futur (AMAF).



Ce projet vise à accroître et à structurer l'autonomie des appareils issus de la mobilité aérienne avancée, 'un secteur de l'aérospatiale en plein essor et qui fait l'objet d'investissements colossaux en recherche et développement à l'échelle mondiale'.



Dans le cadre de ce projet, Thales et TXT proposent de concevoir les composants de l'autonomie pour l'aérospatiale du futur en s'appuyant sur une expertise conjointe dans le domaine du numérique, de l'IA, de la conception de systèmes critiques et de la simulation.





