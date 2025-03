Thales: parmi le Top 100 des sociétés les plus innovantes information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 15:01









(CercleFinance.com) - Thales annonce faire partie, en 2025, des 0,01% des 'entreprises et institutions les plus innovantes au monde', sur plus d'un million d'acteurs, d'après le 'Clarivate Top 100 Global Innovators'.



Thales est l'entreprise française qui enregistre la plus longue série consécutive de citations dans ce Top 100 qui prend en compte la quantité mais surtout la qualité des brevets déposés.



Thales détient plus de 21 000 brevets et demandes de brevets, et protège ainsi chaque année environ 400 nouvelles inventions.



La société précise investir 4,2 milliards d'euros chaque année dans la R&D, dont plus d'un milliard d'euros autofinancé. A horizon 2028, Thales prévoit d'investir 5 milliards d'euros annuels dans sa R&D.







