Thales: objectifs confirmés, mais le 3ème trimestre déçoit

(CercleFinance.com) - Thales a confirmé mardi ses objectifs annuels après avoir dégagé des résultats à neuf mois décrits comme 'en ligne' avec ses prévisions pour 2023.



Le groupe français, spécialisé dans l'aérospatiale et la défense, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, soit une croissance organique de 7,5% (+4,5 % en variation totale).



Son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre ressort toutefois à 3,7 milliards d'euros, un niveau bien inférieur au consensus de marché qui le donnait à 4,1 milliards.



Ses prises de commandes s'établissaient quant à elles à 12,4 milliards d'euros à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 18% en variation organique (-20% en variation totale).



La société explique avoir pâti du ralentissement des métiers liés à l'identité et à la sécurité numériques, mais note que la reprise de l'avionique civile se poursuit tandis que les perspectives de croissance du secteur de la défense restent 'solides'.



Thales a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires attendue entre 5% et 7% pour une marge opérationnelle (Ebit) allant de 11,5% et 11,8%.



Le groupe vise toujours, en outre, un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires ('book-to-bill') supérieur au seuil fatidique de 1.



Suite à ces chiffres sans grand éclat, le titre chutait de plus de 3% dans les premiers échanges mardi à la Bourse de Paris.





