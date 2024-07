Thales: nouvelle forte hausse des commandes au 1er semestre, grâce à l'activité défense

Thales a enregistré une hausse de 26% de ses commandes au premier semestre, tirée par l'activité défense et sécurité, portant son carnet de commandes à un nouveau niveau "historique", a annoncé mardi l'entreprise.

( AFP / LOU BENOIST )

Entre janvier et juin, le groupe français de défense et de technologies a dégagé un bénéfice net en hausse de 57% à 1 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 8,9% à 9,5 milliards, des résultats qualifiés de "vraiment solides" par le PDG Patrice Caine.

La société a confirmé mardi tous ses objectifs financiers annuels, en les précisant: elle escompte désormais une croissance de son chiffre d'affaires de 5 à 6% (contre 4 à 6% précédemment) à périmètre et changes constants, et une marge opérationnelle de 11,7% à 11,8%, contre 11,7% à 12% auparavant.

Cela marquerait une amélioration par rapport au premier semestre, où la rentabilité opérationnelle de Thales a atteint 11,5%.

L'entreprise a enregistré 10,8 milliards d'euros de commandes au cours des six premiers mois de l'année, un niveau supérieur à son chiffre d'affaires, performance qu'elle prévoit de reproduire sur l'ensemble de l'exercice.

Plus de la moitié de ces nouvelles commandes (56%) a concerné l'activité défense et sécurité, soit 6,1 milliards d'euros, en hausse de 36% sur un an, grâce notamment au contrat des avions Rafale avec l'Indonésie, à un système de surveillance aérienne au Moyen-Orient ou encore au développement de sonars pour les futurs sous-marins français.

Les deux autres grandes activités de Thales, l'aérospatiale et l'identité et sécurité numériques, ont vu leurs commandes progresser de 14% sur un an.

Au total, le carnet de commandes de Thales atteint désormais 47 milliards d'euros, en hausse de 1,7 milliard par rapport à son niveau de fin 2023 déjà qualifié d'"historique" par la société.

"Tout cela donne confiance pour la fin de l'année", a commenté M. Caine lors d'une visioconférence de presse, en soulignant que l'un des défis de son entreprise, comme l'ensemble du secteur aérospatial et de défense, résidait dans "l'accélération des cadences de production" pour traduire ces commandes en chiffre d'affaires.

"Là aussi les choses avancent de manière très satisfaisante", a-t-il assuré.