Thalès : nouveau record absolu au-delà des 190E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 09:09









(CercleFinance.com) - Thalès inscrit un nouveau record absolu au-delà des 190E, surpassant la résiste oblique long terme qui gravite vers 186E : le titre gagne +20% en 10 jours et +35% depuis le 6 janvier... une hausse qui n'a d'équivalent que celle de mars-avril 2022 avec le début de la guerre en Ukraine.

Tous les analystes ont maintenant en tête l'objectif des 200E.





