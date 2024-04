Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: nouveau DG pour Thales InFlyt Experience information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Thales fait part de l'arrivée de Niels Steenstrup le 8 avril dernier, pour succéder à TK Kallenbach en tant que directeur général de Thales InFlyt Experience, un poste auquel il sera rattaché à Yannick Assouad, directeur avionique du groupe.



Niels Steenstrup apporte à Thales 35 ans d'expérience dans le développement d'entreprises mondiales hautement performantes, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'industrie aéronautique et de la connectivité des avions.



Il a en effet occupé des postes de haute direction chez Passur Aerospace, Gogo, Boeing et plus récemment chez Inmarsat, dont il a dirigé le lancement dans le nouveau secteur de la mobilité aérienne avancée (aviation sans équipage).





