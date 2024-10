Thales noue un partenariat avec Adani Airport

(AOF) - Adani Airport Holdings Limited (AAHL), le plus grand opérateur aéroportuaire privé en Inde, et Thales ont annoncé un partenariat stratégique pour " révolutionner les opérations aéroportuaires internationales d'AAHL et l'expérience passager à travers le pays ". Dans le cadre de ce partenariat, Thales a déployé dès le début 2024 la solution Fly to Gate dans sept des aéroports gérés par AAHL en Inde, simplifiant et améliorant ainsi le parcours de millions de voyageurs.

Prolongeant cette collaboration, AAHL a attribué à Thales un contrat supplémentaire pour déployer dans tous ses aéroports un centre de contrôle des opérations aéroportuaires (Airport Operations Center ou APOC) afin d'optimiser la gestion globale des aéroports et d'améliorer l'expérience des passagers en toute sécurité.

Les sept aéroports opérés par AAHL sont actuellement équipés de DigiYatra, soutenu par la solution Thales Fly to Gate, basée sur l'usage de la reconnaissance faciale comme vérificateur fiable de l'identité des passagers. Les passagers préenregistrés bénéficient ainsi d'un parcours fluide et sécurisé, de l'enregistrement à l'embarquement, sans qu'ils aient besoin de présenter de document d'identité ni de carte d'embarquement à chaque point de contrôle.

De plus, Thales a été sélectionné pour travailler sur la conception, l'intégration et la mise en œuvre d'une solution APOC de bout en bout pour tous les aéroports gérés par AAHL. Sa plateforme numérique intelligente (Smart Digital Platform), basée sur le cloud, hébergera de manière centralisée toutes les applications nécessaires pour améliorer la gestion globale des aéroports, ainsi que la sécurité et l'expérience des passagers.

