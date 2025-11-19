Thales nomme un nouveau directeur général pour les Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 17:00
Dans un communiqué, le groupe d'aéronautique et de défense explique qu'Otto de Bont, qui est notamment passé chez les groupes industriels américains United Technologies et General Electric, va lui apporter son expertise en matière de transformation d'entreprise et de durabilité.
Il succédera à Gerben Edelijn, qui a décidé de prendre sa retraite après 36 ans passés chez Thales, dont 16 en tant que DG des opérations néerlandaises. Ce dernier, qui avait débuté au sein de l'entreprise en 1990 en tant qu'ingénieur logiciels, aura permis au groupe de presque doubler son chiffre d'affaires et le nombre de personnes employés dans le pays durant son mandat.
Valeurs associées
|232,9000 EUR
|Euronext Paris
|-2,47%
