Thales modernise les frégates Hydra de la Marine grecque

Le groupe français va équiper les navires de systèmes de mission et de capteurs de dernière génération, en partenariat avec l'industrie locale.

Thales annonce la signature d'un contrat avec la Direction générale grecque de l'armement et des investissements militaires (GDDIA) pour moderniser les quatre frégates Hydra de la Marine hellénique.

Le programme prévoit l'intégration du système de gestion de combat Tacticos, du radar AESA NS100 et des capteurs de conduite de tir STIR afin d'améliorer les capacités opérationnelles des navires.

Le groupe précise que la modernisation sera réalisée avec des partenaires industriels grecs, qui participeront également au soutien des frégates après leur mise à niveau.

Thales souligne que ces systèmes sont déjà utilisés par plusieurs marines de l'OTAN et que la dernière version de Tacticos équipe plus de 25 marines dans le monde.

Peu avant 15h, le titre Thales progresse de 1% à Paris.