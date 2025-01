Thales: mise en service d'un A350-900 d'Emirates information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 12:54









(CercleFinance.com) - Thales et Emirates célèbrent la mise en service du tout premier A350-900 de la compagnie aérienne, reliant Dubaï à Édimbourg (Écosse) le 3 janvier 2025. Cet appareil est équipé du système de divertissement à bord de pointe AVANT Up de Thales.



Emirates a introduit sur l'A350 une nouvelle génération du système de divertissement en vol 'ice'. Ce système IFE propose pour l'instant plus de 30 nouvelles fonctionnalités et de nombreuses autres sont à venir dans les prochains mois.



Les écrans 4K QLED HDR de Thales offrent une expérience cinématographique avec la meilleure qualité d'image disponible sur un avion et des écrans tactiles ultra-réactifs pour une navigation fluide à travers l'immense catalogue de divertissements ' ice '.



L'écran dispose d'une connexion Wi-Fi intégrée ainsi que de deux connexions Bluetooth permettant aux passagers de connecter plusieurs appareils.



'AVANT Up offre une large gamme de services et d'applications numériques, permettant à Emirates de configurer de manière unique les services à bord afin de les améliorer continuellement et d'offrir une expérience personnalisée à chaque passager' indique le groupe.





Valeurs associées THALES 136,85 EUR Euronext Paris -0,55%