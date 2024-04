Thales maintient ses prévisions financières pour 2024

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Thales au premier trimestre 2024 s’établit à 4,42 milliards d'euros, contre 4,02 milliards d'euros au premier trimestre 2023, soit une hausse de 9,8% en données publiées ou une progression de 7,9% à périmètre et taux de change constants, intégrant des effets de change (-17 millions d'euros) et de périmètre (+99 millions d'euros). La croissance est tirée par les marchés matures, qui enregistrent une croissance organique de 8,1%, portée notamment par la solide dynamique de la France (+15,5%), du Royaume-Uni (+9%) et de l'Australie (+11,2%).

Les marchés émergents sont en croissance organique de 7%.

Les prises de commandes du premier trimestre 2024 s'élèvent à 5,03 milliards d'euros, en hausse de 46 % par rapport au premier trimestre 2023 à périmètre et taux de change constants, et de 47% à données publiées.

Au cours du trimestre, le groupe enregistre quatre grandes commandes d'un montant supérieur à 100 millions d'euros, pour un montant total de 1,61 milliard d'euros, à comparer à trois grandes commandes au premier trimestre 2023.

Les prises de commandes et le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 sont en ligne avec les attentes. Dans ce contexte, Thales confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.

Comme en 2023, l'entreprise vise un ratio de book-to-bill supérieur à 1 et une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4 et 6%, correspondant à un chiffre d'affaires entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros.

Le groupe anticipe aussi une marge d'Ebit comprise entre 11,7% et 12%, en hausse de 10 à 40 points de base par rapport à 2023.

Enfin, les perspectives pour 2024, notamment en termes de prises de commandes et d'acomptes à recevoir, amènent le groupe à établir son ratio de conversion en cash proche de 100% du résultat net ajusté, part du groupe.

