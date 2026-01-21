 Aller au contenu principal
Thales maintenu parmi les plus innovants du monde, selon Clarivate
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 11:22

Thales annonce figurer en 2026 parmi les 100 entreprises et institutions les plus innovantes au monde, sur plus d'un million d'acteurs, d'après le "Clarivate Top 100 Global Innovators", et ce pour la 13ème année.

Cette année, 22 entreprises et institutions européennes, dont 5 françaises, font partie de ce classement mondial de référence en matière d'innovation. De nouveau, Thales est l'entreprise française qui enregistre la plus longue série consécutive de citations dans ce Top 100.

Thales précise détenir plus de 21 000 brevets et demandes de brevets, principalement en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, qui protègent plus de 6000 inventions liées à des secteurs comme l'IA, la cybersécurité, les technologies du cloud et le quantique.

"Notre groupe continuera de se différencier par un ensemble de technologies disruptives en consacrant chaque année plus de 4 milliards d'euros à la recherche et au développement", met en avant son PDG Patrice Caine.

Valeurs associées

THALES
262,400 EUR Euronext Paris -0,72%
