Thales maintenu parmi les plus innovants du monde, selon Clarivate
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 11:22
Cette année, 22 entreprises et institutions européennes, dont 5 françaises, font partie de ce classement mondial de référence en matière d'innovation. De nouveau, Thales est l'entreprise française qui enregistre la plus longue série consécutive de citations dans ce Top 100.
Thales précise détenir plus de 21 000 brevets et demandes de brevets, principalement en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, qui protègent plus de 6000 inventions liées à des secteurs comme l'IA, la cybersécurité, les technologies du cloud et le quantique.
"Notre groupe continuera de se différencier par un ensemble de technologies disruptives en consacrant chaque année plus de 4 milliards d'euros à la recherche et au développement", met en avant son PDG Patrice Caine.
Valeurs associées
|262,400 EUR
|Euronext Paris
|-0,72%
A lire aussi
-
Budget: "Il ne serait pas sérieux de faire tomber le gouvernement" dans ce contexte international, affirme Wauquiez
Le patron des députés LR Laurent Wauquiez a affirmé mercredi qu'il "ne serait pas sérieux de faire tomber le gouvernement" dans le contexte international actuel, écartant une censure de l'exécutif de Sébastien Lecornu de la part de la cinquantaine de députés LR. ... Lire la suite
-
Les défaillances d'entreprises en France au plus haut, mais avec des signes de ralentissement, selon Altares
Le rythme des défaillances devrait ralentir en 2026, malgré des contraintes persistantes soulignées par les observateurs. Le nombre de défaillances d'entreprises en France s'est établi à près de 70.000 en 2025, notamment en fin d'année, selon une étude publiée ... Lire la suite
-
Le gouvernement prévoit de mettre en place cette année une redevance visant les industriels dont les rejets d’eaux usées contiennent des PFAS. Plus précisément, le gouvernement a retenu un amendement qui prévoit "une entrée en vigueur de la redevance dédiée à la ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer