DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,00
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales : Louis Igonet nommé directeur des relations investisseurs
information fournie par AOF 26/11/2025 à 18:14

(AOF) - Thales a nommé Louis Igonet au poste de directeur des relations investisseurs. Rattaché à Pascal Bouchiat, directeur général, finance et systèmes d'Information de Thales, Louis Igonet aura la responsabilité de la communication financière et, notamment, des relations avec les investisseurs et analystes financiers. Il succède à Alexandra Boucheron et rejoindra Thales le 5 janvier 2026. Louis Igonet, diplômé de l’EDHEC, est actuellement directeur des relations investisseurs, de la stratégie et du développement de Tikehau Capital.

Disposant de plus de 20 ans d'expérience en relations investisseurs et en finance d'entreprise, Louis Igonet a commencé sa carrière en 2004 chez Bouygues au sein de l'équipe relations investisseurs du groupe puis chez TF1, où il a intégré les équipes du contrôle financier avant de devenir directeur adjoint des relations investisseurs.

Il a ensuite été responsable de la communication financière d'Edenred entre 2015 et 2017, puis de Carrefour en 2017. Il a rejoint Tikehau Capital en 2018, peu après son introduction en bourse, afin d'y créer la fonction relations investisseurs, avant d'élargir ses responsabilités au développement et à la stratégie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53%, de l’aérospatial pour 27% (dont 14% tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20% ;

-Présence internationale, à 24% pour la France, 29% pour les autres pays d’Europe, 14% en Asie, 12% en Amérique du Nord et 9% au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20% des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59% et 29,93% des droits de vote) et l’Etat français (26,60% et 36,37%) devant les salariés (2,93% et 3,75%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- fusion des équipes commerciales en charge des produits (80% des revenus),

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux,

- accélération de la croissance : acquisitions ciblées, extension des capacités industrielles, renforcement des effectifs en Inde et Roumanie et partenariats (Kongsberg ou Joint Stock),

- sécurisation de la logistique et travail sur le fonds de roulement via l’optimisation des stocks et du profil de paiement des clients,

- désendettement avec objectif d’un effet de levier inférieur à 0,5 à fin 2026,

- innovation fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories, et focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI, cortAIx et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Mds€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires, et anticipation par la société d’une croissance de 6-7 % des revenus de l’activité défense jusqu’en 2028 ;

- Situation financière maîtrisée avec, à fin juin, une dette ramenée à 3,4 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre opérationnel redevenu positif à 499 M€.

Défis

- Attente de décisions stratégiques dans les activités de services les moins rentables ;

- Retour à la croissance attendu au 2nd semestre pour l’activité Cyber, en fin de restructuration;

- Opportunité d’un cessez-le-feu en Ukraine (1 % du chiffre d’affaires) pour la cyber et les radars ;

- Après un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 8,1% et un résultat net en gain de 1%, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, objectifs 2025 relevés : carnet de commandes supérieur aux ventes, attendues en hausse de 6 à 7% et montée de la marge opérationnelle à 12,2-12,4% ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte et politique de distribution de 40% du résultat.

Défense

Valeurs associées

THALES
225,6000 EUR Euronext Paris -0,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

