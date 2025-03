Thales: livraison des tubes Dual-TWTs pour un satellite information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Thales annonce la livraison des tubes Dual-TWTs (Travelling Wave Tubes ou tubes à ondes progressives) en bande Ku pour le satellite ASTRA 1Q réalisé par Thales Alenia Space pour l'opérateur de satellites luxembourgeois SES.



Basé sur la solution Space INSPIRE de Thales Alenia Space, 'avancée majeure dans le domaine des satellites géostationnaires utilisés pour les télécommunications', ASTRA 1Q est un satellite flexible, reconfigurable en orbite et défini par logiciel.



Cette livraison de tubes Dual de dernière génération pour le programme ASTRA 1Q permettra au satellite d'optimiser la gestion des communications et des données, renforçant ainsi sa fiabilité opérationnelle et ses performances.





Valeurs associées THALES 235,50 EUR Euronext Paris -0,30%