Thales: les prises de commandes bondissent au 1er trimestre, portées par la défense

Les prises de commandes de Thales ont bondi de 47% au premier trimestre, à 5 milliards d'euros, portées les activités de défense, a annoncé mardi le groupe de défense et de technologies.

"C'est la première fois qu'on fait un premier trimestre avec cinq milliards d'euros de prises de commandes", s'est félicité au cours d'une conférence téléphonique le directeur financier Pascal Bouchiat, qui a toutefois mis en garde contre d'éventuels "effets de phasage" des commandes d'un trimestre à l'autre.

Les trois premiers mois de l'année, traditionnellement les moins actifs de l'année, reflètent une "dynamique commerciale particulièrement forte", note le PDG Patrice Caine, cité dans le communiqué. En 2023, Thales avait connu des prises de commandes record, dépassant 23 milliards d'euros.

Les commandes de la branche Défense et sécurité ont plus que doublé (+128%), à 3,1 milliards d'euros, à la faveur de quatre "grands contrats" supérieurs à 100 millions d'euros, représentant un total, de 1,6 milliard d'euros.

Parmi eux, le contrat pour une tranche supplémentaire de 18 avions de combat Rafale destinés à l'Indonésie et un autre de surveillance aérienne pour un client militaire du Moyen-Orient non précisé, entrent notamment dans la "classe 500 millions d'euros plus", selon Pascal Bouchiat.

Si les commandes peuvent varier d'un trimestre à l'autre, celles-ci sont bien orientées si l'on en juge par le bond de 46% des commandes dites intermédiaires d'une valeur comprise entre 10 et 100 millions d'euros, a-t-il ajouté.

Les commandes de la division Aérospatiale, regroupant l'aéronautique civil et le spatial, sont elles en repli de 16%, les trois premiers mois de l'an passé ayant été marqués par deux grands contrats pour le spatial.

Celles de l'activité Identité et sécurité numérique (DIS, regroupant la cybersécurité, les cartes Sim ou encore la biométrie) sont elles en hausse de 7% à la faveur de l'intégration des sociétés de cybersécurité Tesserent et Imperva. A périmètre et change constants, elles sont en revanche en baisse de 7% en raison notamment de la fin de l'effet de rattrapage post-Covid pour les papiers d'identité incluant de la biométrie.

Le chiffre d'affaires enregistre de son côté une hausse de 9,8%, à 4,4 milliards d'euros, en croissance dans tous les secteurs d'activité.

Thales confirme ses objectifs financiers fixés pour l'année d'un chiffre d'affaires à périmètre et change constants compris entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros (+4 à +6%) et d'une marge opérationnelle entre 11,7 et 12%.