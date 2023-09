Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: le titre monte, Jefferies se dit optimiste information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - L'action Thales figure lundi matin en tête des hausses de l'indice CAC 40, les analystes de Jefferies saluant le virage vers la cybersécurité opéré par le groupe d'électronique de défense.



A 10h35, le titre gagne 2,2%, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,8% pour le CAC.



Dans une note diffusée dans la matinée, Jefferies indique avoir relevé son conseil sur Thales de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours revu à la hausse de 140 à 160 euros, soit un potentiel haussier de 18%.



Le bureau d'études américain explique que le groupe français présente selon lui un profil désormais 'plus attractif' après la réalisation de deux acquisitions qui vont lui permettre d'accélérer sa croissance.



Jefferies met également en évidence une dynamique qui s'accélère au niveau du Rafale, auquel il est très exposé, avec la réception de 18 nouvelles commandes de la part de l'Indonésie cet été, sans compter les options d'achat sur 18 appareils supplémentaires, avant les 26 unités à livrer à l'Inde en 2024.



Tous ces éléments le conduisent à anticiper une amélioration 'significative' du flux de trésorerie disponible (FCF) de la société sur la période 2023-2025.





