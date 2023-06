Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: lancement réussi pour un satellite indonésien information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi le lancement réussi du satellite de télécommunications à très haut débit Satria, destiné à la réduction de la fracture numérique en Indonésie.



L'astronef a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement de Cap Canaveral (Floride).



Doté d'une capacité de 150 gigabits par seconde, le dispositif doit fournir un accès Internet haut débit à des milliers d'îles de l'archipel indonésien.



L'appareil a notamment pour ambition de connecter des centaines de milliers de zones, dont des milliers d'écoles, d'hôpitaux et de bâtiments publics, ainsi que des sites gouvernementaux régionaux non reliés par des infrastructures satellitaires ou terrestres existantes.



La fabrication du satellite avait été confiée à Thales Alenia Space, la société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), par le consortium Satelit Nusantara Tiga (SNT) pour le compte du Ministère Indonésien de la Communication et de la Technologie de l'Information (Kominfo).





Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.37%