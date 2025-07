Thales: lancement réussi du satellite MTG-S1 information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), indique que le satellite d'observation météorologique MTG-S1 auquel il a contribué, a été lancé avec succès depuis Cap Canaveral, en Floride.



Ayant pour mission principale de cartographier l'atmosphère terrestre en 3D, MTG-S1 fait partie du programme Meteosat de Troisième Génération, lui-même constitué de six satellites (quatre satellites imageurs et deux sondeurs atmosphériques).



'Réalisé par OHB System AG, ce satellite emporte à son bord le tout premier sondeur infrarouge hyperspectral européen destiné à une orbite géostationnaire', précise la société de technologies pour l'aérospatial.



Pour ce projet, Thales Alenia Space a assuré le développement, l'assemblage, l'intégration ainsi que les essais de la charge utile principale, comprenant notamment un interféromètre de haute précision et un système de détection infrarouge avancé.





