Thales: lancement réussi du satellite MicroCarb information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que MicroCarb, mission scientifique conjointe entre les agences spatiales britannique (UKSA) et française (CNES), a été lancée avec succès depuis Kourou.



Le satellite est conçu pour mesurer précisément le taux de CO2 dans l'atmosphère terrestre, et cartographier les flux entre les différentes sources d'émissions anthropiques et les puits naturels de carbone tels que les océans et les forêts.



Dans le cadre de ce projet, Thales Alenia Space précise avoir réalisé la phase AIT (assemblage, intégration et test) de la plateforme du satellite au sein du pôle spatial d'Harwell, en Angleterre, et avoir géré les préparatifs du lancement.



MicroCarb opèrera en orbite basse à 650 km d'altitude et servira de précurseur à la mission CO2M de l'Union européenne - une constellation de trois satellites équipés de charges utiles fournies par Thales Alenia Space.



Il complètera la mission CO2M en fournissant en amont des données d'observation et autres informations utiles pour mieux surveiller les gaz à effet de serre (GES) et étayer le processus décisionnel en matière de politique climatique.





Valeurs associées THALES 232,8000 EUR Euronext Paris -3,04%