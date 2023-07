Thales: lancement réussi d'un satellite de télécommunication information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 08:58

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement réussi du satellite de télécommunications militaires SYRACUSE 4B par une fusée Ariane 5 depuis le port spatial de Kourou en Guyane française.



Le segment satellitaire de télécommunications militaires SYRACUSE IV composé de deux satellites, SYRACUSE 4A et SYRACUSE 4B, a été réalisé pour le compte de la Direction générale de l'armement (DGA), par un consortium industriel formé par Thales Alenia Space (société conjointe entre Thales 67 % et Leonardo 33 %) et Airbus Defence and Space.



Mandataire du contrat, Thales Alenia Space était responsable du satellite SYRACUSE 4A et des charges utiles des satellites SYRACUSE 4A et SYRACUSE 4B.



' Thales Alenia Space a reproduit, pour SYRACUSE 4B, la charge utile qui fonctionne sans faille à bord du satellite SYRACUSE 4A lancé en 2021 et qualifié en orbite depuis septembre 2022, pour fournir aux forces armées des télécommunications sécurisées de bout en bout. ' a déclaré Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.