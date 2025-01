Thales: lancement du projet QKD-GEO avec Hispasat information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 09:32









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space et Hispasat annoncent le lancement de la phase de développement, fabrication, vérification et validation du prototype de QKD-GEO, le système espagnol de distribution quantique de clés depuis l'orbite géostationnaire.



Doté d'un budget de 103,5 millions d'euros, QKD-GEO représente le projet civil le plus avancé au monde dans ce domaine, visant à produire des clés de communication sol-orbite sécurisées que même les ordinateurs quantiques les plus performants ne pourront pirater.



Cette technologie disruptive doit offrir un tout nouveau paradigme dans le domaine de la sécurisation des informations et des liaisons, en se basant sur les propriétés quantiques des photons - une première étape vers l'internet quantique du futur.



Dans le cadre de ce contrat géré par le CDTI espagnol, Thales Alenia Space dirigera un consortium industriel d'entreprises espagnoles et européennes, au sein duquel Hispasat sera chargé de concevoir la mission géostationnaire et de définir le business plan.





