Thales lance un service de télécommunications par satellite pour le CNES
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 18:25

(Zonebourse.com) - Capgemini, Thales et Thales Alenia Space annoncent avoir été sélectionnés par le CNES, dans le cadre d'un appel à projets lancé pour le compte de l'État au titre du programme ' France 2030 '. Ce programme a pour objet de mettre en oeuvre une démonstration de service de télécommunications par satellite selon le standard 5G.

Le projet dénommé ' U DESERVE 5G ' a pour objectif de démontrer la faisabilité des communications directes entre satellites et terminaux mobiles ou fixes (5G Direct to Device ou D2D).

Dans cette optique, un satellite de démonstration en orbite basse sera déployé afin de tester l'interopérabilité entre les réseaux 5G terrestres et non-terrestres.

Au coeur du projet, une charge utile 5G innovante dotée d'antennes actives sera embarquée sur lesatellite. Elle permettra de passer des appels et d'échanger des données directement entre le terminal mobile de test et le satellite.

' Ce nouveau projet relatif à la 5G directe par satellite ouvre à Thales Alenia Space la voie à une couverture haut débit étendue aux zones non desservies par les réseaux terrestres, mais aussi à des services de secours ou bien de continuité en cas de crise ' a déclaré Stéphane Anjuère, 5G Venture Leader de Thales Alenia Space.

' En développant des solutions modem 5G NTN D2D permettant une connectivité haut-débit, même dans les zones les plus isolées, nous posons les fondations pour l'avenir des communications mondiales et renforçons notre engagement pour un monde plus connecté et résilient. ' a déclaré Alexandre Bottero, VP Réseaux et Systèmes d'infrastructure, Thales.

